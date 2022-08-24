ФСБ прокололась с убийством Дугиной 24.08.2022, 13:09

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В версии с «украинским следом» обнаружилось множество нестыковок.

Невероятно быстрое «раскрытие» убийства дочери путинского идеолога Дарьи Дугиной преследовало главную цель – обвинить Украину и представить террористическим государством. Привязка подозреваемой Натальи Вовк к «Азову», военнослужащие которого стали одним из символов героизма украинцев, оказалась ложью ФСБ. И это не единственная нестыковка в деле Дугиной, пишет obozrevatel.com.

Привязка к «нацистам»

ФСБ, рапортуя о раскрытии убийства дочери Дугина, всколыхнула российскую аудиторию утверждением, что «убийца» – военнослужащая полка «Азов». А он позиционируется в РФ как чуть ли не исчадие ада, отъявленные «нацисты» и т. п.

В подтверждение российская спецслужба выложила фото «удостоверения» Натальи Вовк. Затем лубянские умники слили скриншоты якобы зарплатной ведомости, в которой было указано «место службы» женщины – воинская часть 3057. Однако это не только «Азов», но и другие структурные подразделения Нацгвардии Украины, а вот место дислокации – да, было в Мариуполе.

В «Азове» сразу же открестились от того, что Наталья Вовк якобы служит или служила в полку, а в НГУ недвусмысленно дали понять, что удостоверение – липа.

К слову, к такому же однозначному выводу пришел и независимый финский эксперт Лаури Линнамяэ, который четко разложил все проколы ФСБ.

Эксперт проверил «удостоверение» через онлайн-инструмент анализа вмешательства в изображение. В частности, приложение выделило фрагменты, где в Photoshop использован инструмент «Клонирование» (позволяет заменить цвет и текстуру одного фрагмента любым другим фрагментом этого изображения). Также эксперт обратил внимание на неудачно отраженные тени, четкие границы вмонтированного фото вырезанного лица и фона, а также искусственно вставленный штамп, который, к слову, обрезал часть щеки женщины с портрета.

Но и это еще не все. Родители Натальи Вовк (женщина после развода отказалась от фамилии Шабан и вернула девичью) также не подтвердили ее службу в «Азове». Правда, ее мать – Надежда Вовк – в комментарии российским пропагандистам сказала, что ее дочь вроде как имела некоторое отношение к армии, но работала всего лишь телефонисткой, а потом уволилась.

Отметим, семья подозреваемой сейчас находится в Мариуполе.

На дело – с ребенком

Представить, что киллер берет на ликвидацию своего ребенка – это из области фантастики: ни в Украине, ни в России не было ни одного подобного случая. Что касается Натальи Вовк – она приехала в РФ с 12-летней дочерью. В России докатились до того, что стали всерьез обсуждать возможность установки женщиной самодельного взрывного устройства при участии ребенка.

Эта версия, конечно же, не выдерживает критики. Ни одна нормальная мать не станет рисковать своими детьми, а семья мариупольчанки, судя по отзывам соседей, была вполне благополучной.

По видеороликам российских пропагандистов можно сделать однозначный вывод: никто из знакомых семьи не допускает, что женщина могла совершить убийство.

Наталья была эдакой «королевой», следила за собой – ходила в спортзал, в салоны красоты. Собиралась заняться бизнесом – готовилась открыть магазин. Причем, по словам знакомых, именно в оккупированном россиянами Мариуполе – и вот это важный момент, к которому еще вернемся.

Кто завербовал?

Даже если предположить, что Наталья Вовк (Шабан) все же имела какое-то отношение к ликвидации Дарьи Дугиной, то вероятность ее вербовки именно украинскими спецслужбами весьма сомнительна.

Похоже, российские бомбежки женщина пережила непосредственно в Мариуполе, а затем выехала за границу. А вот куда именно – данные различаются. Была информация, что женщина якобы вывозила детей во Францию, но мать Натальи Вовк сообщила россиянам, что лично провожала дочь с внуками в Россию, где те успешно прошли «фильтрацию».

Да и старшему сыну Натальи – Даниилу – уже 20 лет, а в Украине действует запрет на выезд мужчин призывного возраста.

Потому единственный вариант куда-то выехать – только через оккупированную территорию, а затем в/через РФ. Опять же вопрос: стала бы женщина, будучи «украинской военнослужащей», как утверждали в ФСБ, так рисковать? Конечно же, нет.

Интересно, что мать подозреваемой – русская, о чем сама рассказала пропагандистам РФ. Также Надежда Вовк сообщила, что у нее есть родственники в России. Можно с уверенностью утверждать: если бы ее дочери необходимо было закрепиться в РФ, то с большой долей вероятности она поехала бы именно к родне матери, а не снимала квартиру в Москве.

Опять же, Наталья Вовк собиралась открыть собственный магазин в Мариуполе. Поверить в то, что патриотка Украины добровольно останется в разрушенном и оккупированном городе, – также трудно.

Единственный вариант участия Вовк в ликвидации Дугиной – под давлением. Но не украинских, а российских спецслужб. Именно россияне сейчас контролируют Мариуполь, и он буквально заполонен в том числе и сотрудниками ФСБ.

Однако один человек убийство Дугиной точно не провернул бы: для той же слежки нужно несколько людей. И все больше похоже, что Вовк сыграли втемную.

Собеседники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, имеющие большой опыт расследования подобных дел, предположили, что россияне нашли рычаги давления и вынудили женщину приехать в Москву – не сообщая ей об истинной цели.

«Главное – засветить ее в РФ. А Вовк попала под камеры наблюдения и в своем авто, и возле дома, где жила Дугина. Но это нисколько не доказывает то, что мариупольчанка имеет отношение непосредственно к убийству», – считают расследователи.

Убийство дочери путинского идеолога Александра Дугина, в принципе, невыгодно Украине – особенно накануне судилища над «азовстальцами» и Дня Независимости. Именно Россия сейчас по полной использует «кейс Дугиной» для мобилизации своего общества перед лицом «угрозы со стороны террористического государства».

В последнее время поддержка «СВО» в РФ неуклонно падала, а такие «акции», которые Кремль устраивал не единожды, работают безотказно.

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