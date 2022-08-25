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В Курской области в третий раз за три недели подорвали железную дорогу

  • 25.08.2022, 18:25
В Курской области в третий раз за три недели подорвали железную дорогу

Партизаны действуют.

В граничащей с Украиной Курской области вновь подорвали железную дорогу. Повреждение на участке перегона «Клюква — Курск», а именно воронку под рельсом и небольшой скол, заметил обходчик, пишет Baza.

Следователи и криминалисты установили, что рельсы пытались подорвать самодельным устройством весом 400 граммов. Движение поездов не останавливали, однако скорость пришлось снизить.

Это уже третий такой инцидент за месяц — предыдущие два случая подрыва железной дороги в Курской области произошли 10 и 16 августа на перегонах «Льгов — Суджа» и «Льгов — Локинская».

Примерно в это же время были подорваны шесть высоковольтных ЛЭП, которые ведут к Курской атомной электростанции. ФСБ обвинила в этом украинских диверсантов. По данным силовиков, всего было три атаки: 4, 9 и 12 августа.

16 августа в Курской области, между поселком Новый Путь и селом Волфино, на противотанковой мине подорвался КамАЗ с военными. Один человек погиб, несколько получили ранения. 18 и 23 августа регион атаковали беспилотники, пострадал один пограничник.

Несмотря на многочисленные инциденты, до сих пор никого не задержали. О подозреваемых также не сообщалось.

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