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Ударами HIMARS в Луганской области ликвидировали 200 российских десантников

  • 26.08.2022, 11:53
Ударами HIMARS в Луганской области ликвидировали 200 российских десантников

Новые подробности атаки ВСУ на базу оккупантов в Кадиевке.

В гостинице «Донбасс» в оккупированной Кадиевке (Стаханове) на Луганщине произошла «бавовна». Заявляют, что это был удар HIMARS по месту расположения противника, в результате которого военные страны-агрессора понесли большие потери в живой силе.

Об этом утром 26 августа сообщил блогер и журналист Денис Казанский. На своем канале в Telegram он поделился фотографиями места инцидента, а также комментариями местных жителей в социальных сетях.

По данным журналиста, взрывы в городе прозвучали в ночь на пятницу, 26 августа, ближе к утру.

«Было уничтожено расположение российских военных в гостинице «Донбасс», – написал Казанский.

Он добавил, что местные сообщают о немалом количестве погибших. Многие не понимают, зачем незаконные власти скрывают потери.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о ликвидации 200 российских десантников после удара по Кадиевке.

«Город Кадиевка (он же Стаханов), какое-то сплошное притяжение камней. Снова услышаны молитвы русни о «хоть камнях с неба». Ну вот... прилетело, да так, что аж 200 по 200 рашистским вдвшникам», - отметил он.

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