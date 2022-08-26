закрыть
26 августа 2022, пятница, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бердянске взорвали автомобиль высокопоставленного коллаборанта

5
  • 26.08.2022, 16:44
  • 4,480
В Бердянске взорвали автомобиль высокопоставленного коллаборанта

Еще год назад был обычным патрульным в полиции города.

В оккупированном Бердянске, Запорожской области, произошел очередной взрыв. На этот раз взорвали автомобиль замначальника так называемой «Государственной автоинспекции».

Как сообщает в Telegram оккупационная мэрия, инцидент произошел возле оздоровительного центра «Криворожский горняк». По предварительным данным, пострадал замначальника так называемой «ГАИ» Александр Колесников.

«Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали происшествия уточняются», - добавили в оккупационной администрации.

По уточненной информации, Колесников скончался от ранений, полученных в результате взрыва.

Из открытых источников известно, что Александр Колесников еще год назад был обычным патрульным в полиции Бердянска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин