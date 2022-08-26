В Бердянске взорвали автомобиль высокопоставленного коллаборанта 5 26.08.2022, 16:44

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Еще год назад был обычным патрульным в полиции города.

В оккупированном Бердянске, Запорожской области, произошел очередной взрыв. На этот раз взорвали автомобиль замначальника так называемой «Государственной автоинспекции».

Как сообщает в Telegram оккупационная мэрия, инцидент произошел возле оздоровительного центра «Криворожский горняк». По предварительным данным, пострадал замначальника так называемой «ГАИ» Александр Колесников.

«Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали происшествия уточняются», - добавили в оккупационной администрации.

По уточненной информации, Колесников скончался от ранений, полученных в результате взрыва.

Из открытых источников известно, что Александр Колесников еще год назад был обычным патрульным в полиции Бердянска.

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