Газовое поражение Путина 1 Андрей Окунь

26.08.2022, 17:39

Россия получила только новую порцию унижений.

Страны Европы объявили, что уже сейчас готовы к зиме даже без дополнительных закупок газа у России. Идея о том, что европейцы замерзнут без российских энергоресурсов, провалилась.

Немецкое агентство энергетических сетей заявило, что по состоянию на 24 августа газохранилища Германии заполнены природным газом чуть более чем на 80%. А этого хватит для того, чтобы без особых проблем пережить зиму, которой так пугали иностранцев на российском ТВ.

Даже провластный ТАСС написал о том, что «уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах превысил максимальный показатель предыдущего отопительного сезона». Хранилища Португалии и Польши заполнены почти на 100%, Дании - на 93,44%, Франции - на 89,51%, Бельгии - на 84,2%, Чехии - на 81,49%, Италии - на 79,72%, Нидерландов - на 72,7%.

Напомню, что к этой зиме страны ЕС планировали заполнить свои газовые хранилища на 80%. Однако и имеющихся резервов уже хватит на предстоящую зиму. Теперь европейские правительства собираются довести количество газа до идеального: к 1 ноября заполнить хранилища до 95%.

Россия потерпела поражение и на энергетических рынках Великобритании. В июне этого года и впервые с начала ведения статистики Британия практически полностью остановила импорт энергоносителей из нашей страны.

Российская политическая элита делала большую ставку на государственные запасы газа, как на стратегическое оружие против Запада. Владимир Путин надеялся газовым шантажом вынудить Европу прекратить поставлять в Украину оружие, но не вышло.

Получилось так, что вместо доминирования над Европой, Россия получила только новую порцию унижений. ЕС стремится отвязаться от российской газовой трубы и разорвать с нашей страной, как с ненадежным поставщиком, торговые отношения. И Россия таким образом навсегда теряет один из главнейших рынков энергосбыта.

Неделю назад я писал: «Россия поставила все на газовый шантаж, не приняв во внимание тот факт, что он может не сработать. И по всей видимости у руководства страны нет плана под названием: «Что делать после зимы». Поэтому «политической элите» России стоит не забывать, что весна близко». С того времени мои мысли только подтвердились.

Андрей Окунь, t.me

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