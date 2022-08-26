Опубликовано видео последствий удара ВСУ по мосту на Каховской ГЭС 17 26.08.2022, 17:57

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Очевидно, одна из ракет попала прямо в грузовик с российскими военными.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видео последствий удара ВСУ по мосту на Каховской ГЭС. Оккупанты используют его для переправки техники.

— Разорванные на куски тела российских военнослужащих после прямых попаданий ракет HIMARS по мосту на Каховской ГЭС. Очевидно, одна из ракет попала прямо в грузовик с российскими военными, — написал Бутусов.

Осторожно, жесткие кадры!

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