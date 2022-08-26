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Правительство РФ рекордно за шесть лет сократило расходы на науку

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  • 26.08.2022, 20:29
Правительство РФ рекордно за шесть лет сократило расходы на науку

«Рывок» к технологическому суверенитету потерпел провал.

Преодолевать санкции Запада и совершать «рывок» к технологическому суверенитету российской экономике придется в условиях сильнейшего за 6 лет сокращения финансирования науки, пишет Finanz.

В этом году федеральный бюджет выделяет на гражданскую науку 569 млрд российсих рублей - на 57,6 млрд меньше, чем годом ранее, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

«Секвестр» ассигнований на научные исследования правительство проводит впервые с 2016 года, пуская «под нож» в первую очередь прикладные исследования: на них в этом году выделено 339,7 млрд рублей - на 61,7 млрд меньше, чем в 2021-м.

Номинальное сокращение расходов на науку составляет 10%, следует из подсчетов ВШЭ. Однако в реальном выражении - с учетом инфляции - научные организации потеряли 25% финансирования.

За период с 2017 по 2021 год ассигнования на гражданскую науку из бюджета увеличились на 66%, до рекордных 626,6 млрд рублей в прошлом году. После секвестра-2022 возвращать их на прежние уровни власти не планируют: в действующий закон о бюджете заложен рост до 597,2 млрд рублей в 2023 году, а затем новое сокращение - до 580,7 млрд рублей в 2024-м.

В реальности, впрочем, научным организациям предстоит «затянуть пояса» куда сильнее. В добавок к уже заложенному снижению расходов Минфин готовит дополнительный секвестр федерального бюджета, который стремительно теряет доходы из-за падения экономики и санкций.

В общей сложности в 2023-25 гг правительство намерено сэкономить 1,6 триллиона рублей, «порезав» ассигнования на почти все госпрограммы и непрограммные направления деятельности (59 из 62).

Госпрограмму «научно-техническое развитие России», из которой в том числе оплачиваются научные исследования, власти планируют уменьшить 150 млрд рублей за три года.

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