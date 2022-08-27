ВСУ нанесли мощные удары по армии РФ под Чернобаевкой и в Херсоне
- 27.08.2022, 8:17
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Уничтожены склады боеприпасов, военная техника и ПВО оккупантов.
Воздушные силы ВСУ ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, а также уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.
Подтвержденные потери врага на юге составляют:
24 оккупанта
2 РСЗО «Смерч»;
3 самоходные пушки «Гиацинт»;
1 самоходная артиллерийская пушка «Пион»;
1 минометная установка «Нона»;
5 единиц бронированной техники;
1 склад боеприпасов.
Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.
В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных - с 24 ракетами «Калибр».