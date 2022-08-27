ВСУ нанесли мощные удары по армии РФ под Чернобаевкой и в Херсоне 27.08.2022, 8:17

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Уничтожены склады боеприпасов, военная техника и ПВО оккупантов.

Воздушные силы ВСУ ударили по российским средствам ПВО в Херсоне, технике и живой силе в Новопетровцах и Ольгиному, а также уничтожили склады боеприпасов в районе Чернобаевки и Инженерного.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Кроме того, украинские военные нанесли удар по опорному пункту врага в Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.

Подтвержденные потери врага на юге составляют:

24 оккупанта

2 РСЗО «Смерч»;

3 самоходные пушки «Гиацинт»;

1 самоходная артиллерийская пушка «Пион»;

1 минометная установка «Нона»;

5 единиц бронированной техники;

1 склад боеприпасов.

Отмечается, что поражение Антоновского и Дарьевского мостов не позволяет их использовать для следования вражеской тяжелой техники.

В корабельной группировке вражеского флота снова наготове 4 ракетоносителя – 2 надводных и 2 подводных - с 24 ракетами «Калибр».

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