Переломный момент в войне Алексей Мельник, «Новое время»

27.08.2022, 8:44

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Россия потеряла монополию на навязывание своей воли на поле боя.

Вряд ли можно назвать определенную дату, когда наступил переломный момент в пользу Украины в развязанной против нее войне Путина. Основания, позволяющие нам делать такие выводы, прежде всего касаются того, что Россия была в определенный период утратила монополию на инициативу. То есть РФ лишилась монополии на навязывание своей воли на поле боя. К сожалению, эта инициатива не перешла еще полностью на украинскую сторону, но, по крайней мере, РФ уже не имеет той свободы планирования боевых действий, как это было на первом этапе войны.

Когда Украина уже сможет реализовать свой наступательный потенциал, это станет следующим этапом переломного момента. В какой форме произойдет эта реализация — высказываются разные мнения, но лишь тогда, когда Россия вынуждена будет сделать очередной жест доброй воли, причем этот жест должен быть столь широк, где-то на ширину оккупированного украинского юга. А в идеале — возвращение, по меньшей мере, к рубежам, на которых находились российские оккупанты до 24 февраля.

О возможности переговоров президентов Украины и России. На мой взгляд, достаточно четкое понимание того, на каких условиях переговоры могут состояться. В настоящее время такие условия не созданы для Украины. Эти условия формируются на поле боя. К переговорам подталкивают, возможно, сознательно или бессознательно, некоторые из наших нынешних партнеров через другое видение, другие интересы, но на сегодняшних позициях нельзя Украине выходить на переговоры. Ведь ключевой задачей является не просто прекращение огня, а нейтрализация этой угрозы на десятилетие вперед.

Например, вспомню дискуссию, что сейчас ведется, — должны ли быть в новых школах в Украине капитальные бомбоубежища? Так вот, используя этот пример, хотел бы сказать, что переговоры должны завершиться с таким выводом, что в будущем в Украине школы не должны вообще нуждаться в бомбоубежищах.

Хотел бы украинцам еще напомнить следующее. Текущая ситуация — это наша жизнь. Нельзя сидеть и ждать окончания войны тем, кто не имеет возможности активного участия в приближении победы. Нельзя откладывать все планы по окончанию войны. Конечно, должны быть определенные коррективы в том, как мы проводим свое свободное время, на что мы тратим деньги или нервные ресурсы. Но, в любом случае, такова сейчас наша жизнь. Мы должны делать все, дабы не терять веру в победу. Кстати, последние данные опроса фонда Демократические инициативы свидетельствуют о том, что более 90% украинцев сегодня верят в нашу победу.

Алексей Мельник, «Новое время»

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