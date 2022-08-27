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Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины

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  • 27.08.2022, 10:29
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Пентагон заключил контракт на закупку систем NASAMS для Украины

Это оружие позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над страной.

Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS для Украины на 182 млн долларов.

Об этом сообщает сайт компании Raytheon Technologies.

Ориентировочная дата завершения работ по производству комплексов - 23 августа 2024 года.

В заявлении Пентагона отмечается, что оплата будет производиться за счет средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.

Ранее в Пентагоне сообщили, что комплексы NASAMS будут доставлены в Украину уже в октябре-ноябре.

Как сообщалось, наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной.

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