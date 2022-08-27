ВСУ отбили штурмы россиян на пяти направлениях 27.08.2022, 20:09

Украинцы 185-ый день дают мощный отпор оккупантам.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурмы российских захватчиков на всех направлениях линии фронта и нанесли врагу потери. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

- Растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротации передовых подразделений на неопределенные сроки, - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг применил ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиново, Дементьевка, Борщевая, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалеевка, Лебяжье и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпаново и Залимана. Ракетным ударам подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

- Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементьевки, получили отпор и ушли, - отмечается в сводке.

Кроме того, на Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Ридного, Дмитровки, Мазаниовки, Курульки, Петровского и Черкасского. «Предпринял попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел», - говорится в сводке.

Также на Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку Ивано-Дарьевки. «Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли», - сказано в сводке.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы.

- Украинские защитники, после ударов вражеской авиации, отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево, - отмечают в Генштабе.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении враг, огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии, пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести потери украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. «Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел», - сказано в сводке.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы неподалеку Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. «Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел», - отметили в Генштабе.

В то же время, на Запорожском направлении противник подверг огневому воздействию территории возле Зализнычного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения украинских войск, осуществляя обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии соприкосновения. Нанес авиационные удары возле Великого Артаково, Первомайского и Ольгино.

Как заявили в Генштабе, в акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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