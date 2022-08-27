закрыть
27 августа 2022, суббота, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбили штурмы россиян на пяти направлениях

  • 27.08.2022, 20:09
ВСУ отбили штурмы россиян на пяти направлениях

Украинцы 185-ый день дают мощный отпор оккупантам.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили штурмы российских захватчиков на всех направлениях линии фронта и нанесли врагу потери. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

- Растут потери российских оккупационных войск в живой силе. В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротации передовых подразделений на неопределенные сроки, - говорится в сводке.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг применил ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиново, Дементьевка, Борщевая, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалеевка, Лебяжье и Пришиб. Авиация противника ударила возле Мосьпаново и Залимана. Ракетным ударам подверглись районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

- Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементьевки, получили отпор и ушли, - отмечается в сводке.

Кроме того, на Славянском направлении противник огнем ствольной артиллерии и РСЗО пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Ридного, Дмитровки, Мазаниовки, Курульки, Петровского и Черкасского. «Предпринял попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел», - говорится в сводке.

Также на Краматорском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку Ивано-Дарьевки. «Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли», - сказано в сводке.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы возле Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы.

- Украинские защитники, после ударов вражеской авиации, отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево, - отмечают в Генштабе.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении враг, огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии, пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести потери украинским подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского. «Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел», - сказано в сводке.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы неподалеку Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. «Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел», - отметили в Генштабе.

В то же время, на Запорожском направлении противник подверг огневому воздействию территории возле Зализнычного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения украинских войск, осуществляя обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии соприкосновения. Нанес авиационные удары возле Великого Артаково, Первомайского и Ольгино.

Как заявили в Генштабе, в акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Корабельная группировка противника выполняет задачи разведки и блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный