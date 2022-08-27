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Россия столкнулась с дефицитом листовой стали

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  • 27.08.2022, 22:35
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Россия столкнулась с дефицитом листовой стали

Это отразится на производстве детского питания.

Депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова нарастить производство жести в России. Из-за нехватки листовой стали страна скоро столкнется с дефицитом крышек для детского питания, пишет РБК .

Лисовский обратил внимание, что раньше крышки импортировались из-за границы, в частности производства компаний Silgan и ThyssenKrupp. Однако после введения западных санкций поставки прекратились. Депутат пояснил, что в России так называемая белая жесть, которая используется для упаковки многих продуктов питания, не производится. Если не будет найдена альтернатива, предприятия будут вынуждены останавливаться, говорит Лисовский.

С проблемами из-за санкций столкнулась и бумажная промышленность — российские производители из-за санкций лишились поставок химикатов для отбеливания бумаги. Заместитель Мантурова Олег Бочаров сообщил, что небеленая офисная бумага от российских производителей, в отличие от импортной белой, «полезна для глаз».

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