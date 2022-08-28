Ночью в оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы

Ночью в оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы2
- 28.08.2022, 10:07
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Украинские военные ударили по базе врага и штабу подготовки «референдума».
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области этой ночью слышали мощные взрывы. Они также звучали и недалеко от города в поселке Мирное.
Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
Федоров подтвердил удары по базе оккупантов и зданию, где они готовились к «референдуму».
Он сообщил, что в поселке Мирном разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода «Автокольорлит».
Подробную информацию о потерях врага пообещал дать позже.
«Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В 01:00 жители всех районов слышали громкие взрывы», - написал Федоров.
По его словам, первый из взрывов был такой силы, что»"в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка».
«Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле», - отметил Федоров.