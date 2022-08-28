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Ночью в оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы

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  • 28.08.2022, 10:07
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Ночью в оккупированном Мелитополе раздались громкие взрывы

Украинские военные ударили по базе врага и штабу подготовки «референдума».

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области этой ночью слышали мощные взрывы. Они также звучали и недалеко от города в поселке Мирное.

Об этом сообщает в Telegram-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

Федоров подтвердил удары по базе оккупантов и зданию, где они готовились к «референдуму».

Он сообщил, что в поселке Мирном разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода «Автокольорлит».

Подробную информацию о потерях врага пообещал дать позже.

«Очередная взрывная ночь в Мелитополе и поселке Мирное Мелитопольского района. В 01:00 жители всех районов слышали громкие взрывы», - написал Федоров.

По его словам, первый из взрывов был такой силы, что»"в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка».

«Ждем подтверждения того, что ВСУ ювелирно точными ударами отминусовали еще одну базу оккупантов. Врагу никогда не будет спокойно на нашей земле», - отметил Федоров.

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