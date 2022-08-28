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В одном из батальонов 752-го мотострелкового полка РФ потери составили 95%

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  • 28.08.2022, 16:13
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В одном из батальонов 752-го мотострелкового полка РФ потери составили 95%

Подразделение полностью состояло из жителей Воронежской области.

В одном из батальонов 752-го мотострелкового полка 3 мотострелковой дивизии 20 армии Западного военного округа РФ потери составили 95% солдат. Подразделение было полностью сформировано из жителей Воронежской области.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Стратегического командования со ссылкой на местное население, передает УНИАН.

«В 752 мотострелковом полку 3 мотострелковой дивизии 20 армии ЗВО в одном из батальонов, полностью состоявшем из жителей Воронежской области, потери составляют 95%. В одной из рот осталось в живых только трое мужчин», — сообщили в Стратегическом командовании ВСУ.

Сейчас 752-й мотострелковый полк воюет на Изюмском направлении — одной из самых «горячих» фронтовых точек. Общие потери подразделения не уточняются.

Напомним, согласно свежей статистике от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 46 750 российских оккупантов.

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