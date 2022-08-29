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По Гродно ездит машина, которую хозяин готов подарить за помощь в ее поиске

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  • 29.08.2022, 12:14
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По Гродно ездит машина, которую хозяин готов подарить за помощь в ее поиске
иллюстрационное фото

Отдаст тому, кто найдет.

Гродненец по имени Максим уехал за границу и оставил дома машину Peugeot, но где она теперь — не представляет. Самому Максиму иномарка не нужна, и он готов отдать ее кому угодно задаром — осталось лишь найти пропажу, пишет Autogrodno.by.

— Мне эта машина не нужна, помогите ее найти, и она ваша, — обещает гродненец.

По словам Максима, несколько лет назад он отдал Peugeot 605 своему другу, а сам уехал за границу.

— Друга просил: машиной пользуйся, но без переоформления никому не отдавай. А год назад он взял и нашел ей нового хозяина, телефон не сохранил, мне не рассказал, — жалуется мужчина.

Недавно Максим приезжал в Беларусь, хотел снять Peugeot на утилизацию, но оказалось, что два года назад ее зафиксировала камера скорости, а значит, снять на утилизацию автомобиль без документов нельзя.

Предполагается, что машина где-то в Гродно либо поблизости.

— Я хочу отдать эту машину тому, кто ее найдет. Либо пускай ее забирает тот, кто ею пользуется. Главное — переоформить. А так она мне не нужна, — говорит Максим.

Связаться с хозяином авто можно через Вайбер по телефону +48886271181.

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