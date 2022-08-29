ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном 4 29.08.2022, 12:20

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фото: MinistryofDefence UA

Российские десантники сбежали с поля боя.

Боевики так называемой «ДНР» отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Об этом сообщает оперативная группировка «Каховка».

«109 полк «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя», — говорится в сообщении.

На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.

Осторожно! На кадрах присутствует нецензурная лексика!

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