ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном

ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном4
- 29.08.2022, 12:20
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Российские десантники сбежали с поля боя.
Боевики так называемой «ДНР» отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
Об этом сообщает оперативная группировка «Каховка».
«109 полк «ДНР» отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя», — говорится в сообщении.
На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.
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