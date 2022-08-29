В Минске троллейбус въехал в маршрутку: видео 29.08.2022, 22:42

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Причина - неисправные тормоза.

Сегодня в Минске в 15:15 28-летний водитель троллейбуса, двигаясь по Игуменскому тракту со стороны улицы Шпилевского в направлении улицы Чижевских, столкнулся с маршруткой. В момент ДТП бус остановился на красный сигнал светофора. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность тормозной системы в троллейбусе, сообщает «Онлайнер» со ссылкой на ГАИ Минска.

Одна пассажирка маршрутки получила травмы, ее доставили в больницу. Проводится проверка.

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