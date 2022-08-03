Atlantic Council: Судьба кремлевской авантюры решается в битве за Херсон 3 3.08.2022, 12:01

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Поражение станет унижением для Путина.

Географический фокус войны РФ против Украины, похоже, переключится с востока на юг в ближайшие дни, поскольку украинские военные активизируют усилия по освобождению Херсона. Кампания по возобновлению контроля над этим стратегически важным южноукраинским городом, по всей вероятности, станет важнейшей операцией со времен битвы за Киев и может стать решающей в определении окончательного результата войны РФ против Украины, приводит статью Atlantic Council «Зеркало недели. Украина».

Подготовка к большому украинскому контрнаступлению на юге страны ведется с мая. После недель незначительного продвижения в окрестностях, в результате которого украинские силы освободили более пятидесяти городов и сел, теперь становится все более вероятно то, что битва за Херсон вот-вот начнется.

Победа Украины может иметь огромные психологические и практические последствия для обеих сторон. Это продемонстрировало бы международной аудитории, что украинская армия более чем способна заставить Россию отступить с хорошо установленных оборонных позиций и убедила бы партнеров Киева продолжать оказывать военную и финансовую поддержку. Тем временем поражение в Херсоне было бы лично унизительным для президента РФ Владимира Путина и спровоцировало бы дальнейшую деморализацию в рядах его истощенных войск.

Судьба Херсона определит дальнейшее направление войны. Как единственный областной центр, временно захваченный войсками Путина, Херсон держит ключ к российским амбициям на юге Украины. Москве важно сохранить контроль над Херсоном, чтобы добиться своей цели продвижения в Одессу и оккупации всего черноморского побережья Украины. Если Киев вернет город, РФ будет ограничена левобережной Украиной и столкнется с перспективой дальнейших контрнаступлений украинских защитников, чтобы вытеснить армию Путина с юга страны.

Украина вряд ли бросит все на тотальный штурм Херсона. Украинская стратегия, вероятно, сосредоточена на постепенном локализованном продвижении и «хирургических ударах», чтобы изолировать российские силы, отрезав их от поставок запасов и атакуя материально-технические центры.

С начала июля украинские военные развернули свой растущий арсенал дальнобойной артиллерии и высокоточных реактивных систем HIMARS, чтобы уничтожить десятки российских командных пунктов и баз снабжения боеприпасами на юге Украины. Недавно украинские силы обстреляли мосты через реку Днепр, которые служат спасательным кругом для войск Путина в Херсоне. С тех пор Россия запустила импровизированную паромную переправу — это свидетельствует о том, что главный мост под Херсоном больше не может поддерживать движение войск РФ.

До сих пор продолжаются дискуссии о готовности украинской армии к большому контрнаступлению. Некоторые международные аналитики утверждают, что длительная пауза могла бы обеспечить дополнительную подготовку новобранцев и интеграцию новых систем вооружения. Многие украинцы также считают, что армия нуждается в дальнейших значительных поставках вооружения, включая танки и самолеты, прежде чем она сможет реально надеяться на проведение успешных наступательных операций. Однако времени может просто не быть.

Миллионы украинцев сейчас живут под российской оккупацией, где они ежедневно сталкиваются с риском военных преступлений, включая похищение, смертную казнь и принудительную депортацию в РФ. Учитывая ужасы, произошедшие на территориях северной Украины, освобожденных от российской оккупации, никто не питает иллюзий по поводу масштабов зверств, которые сейчас происходят на временно оккупированном юге. Путин ясно дал понять, что он ведет войну на уничтожение, чтобы разрушить Украину. Каждый дополнительный день оккупации означает больше несчастий и страданий.

Также идет подготовка к проведению псевдореферендумов на временно оккупированном юге Украины. Россия стремится повторить сфальсифицированное псевдоголосование, организованное во время захвата Крыма весной 2014 года, чтобы создать видимость легитимности для дальнейшей аннексии южных регионов страны. Хотя фальшивое голосование вряд ли убедило бы международную аудиторию и не изменило бы военные реалии, оно могло бы значительно ухудшить положение местных жителей, одновременно позволив Москве усилить свой административный контроль над временно оккупированными регионами.

Между тем, российские военные активно укрепляют оборону в ожидании будущего наступления украинских защитников. Растет количество сообщений о передислокации крупных российских подразделений с текущего главного театра боевых действий на востоке Украины на южный фронт. Хотя точные цифры сложно подтвердить, масштаб этих передислокаций свидетельствует о том, что Россия, возможно, планирует начать собственное наступление на херсонском направлении. Чем дольше Украина будет медлить, тем сложнее в военном плане будет наступление.

Украине отчаянно нужна новая победа, чтобы оживить военные усилия. Героизм страны в течение первого месяца боевых действий вызвал восторг и убедил западных лидеров, что Украина достойна серьезной поддержки. Однако после украинской победы в битве под Киевом последовали месяцы медленного, но стабильного продвижения России на востоке. Поскольку усталость от войны растет, а международные призывы к компромиссному миру активизируются, жизненно важно продемонстрировать, что Россию по-прежнему можно победить на поле боя.

Разговоры о неминуемой украинской победе, безусловно, оптимистичны, но большой военный прорыв такого характера выглядит вполне реалистично. Западные официальные лица считают, что российские военные понесли огромные потери в Украине и теперь это лишь «обертка» от тех сил, которые вторглись в страну 24 февраля. Согласно недавней оценке разведки США, в Украине погибли или получили ранения более 75 тысяч российских солдат. Армия Путина была вынуждена полностью отступить с северной части Украины и острова Змеиный, а российские командиры неубедительно пытались спасти свою репутацию, изображая эти позорные отступления как «жесты доброй воли».

В то же время Путин не демонстрирует никаких признаков ослабления своих военных целей. Напротив, официальные лица Кремля сейчас открыто говорят о намерениях захватить больше территории Украины и свергнуть украинское правительство. В июне российский диктатор сравнил свое вторжение в Украину с имперскими завоеваниями Петра I и заявил, что он выполняет историческую миссию «возвращения» российских земель. Потеря Херсона стала бы сокрушительным ударом по этим имперским амбициям, а также выявила бы ограничения, стоящие за постоянными претензиями России на статус военной сверхдержавы.

Будущая битва под Херсоном – событие беспрецедентного международного значения. Результат этого сражения определит судьбу Украины и ход войны. Победа России может открыть путь к захвату черноморского побережья и полному покорению Украины. Если Киев победит, это может стать началом конца для мечтаний Путина о новой Российской империи.

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