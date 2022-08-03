Оккупантам устроили разгром под Соледаром 3.08.2022, 12:39

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В плен попали десятки спецназовцев Кадырова.

В результате неудавшегося штурма Соледара российские войска потеряли 100 человек убитыми, еще 30 сдались в плен ВСУ.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Среди пленных - 24 чеченца - наемники набранные и обученные в широко разрекламированном Кадыровым университете спецназа Росгвардии.

«Хорошее получилось пополнение обменного фонда пленных и источник ценной развединфомации о том, как обманывают наемников», - говорится в Telegram Геращенко.

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