Оккупантам устроили разгром под Соледаром
- 3.08.2022, 12:39
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В плен попали десятки спецназовцев Кадырова.
В результате неудавшегося штурма Соледара российские войска потеряли 100 человек убитыми, еще 30 сдались в плен ВСУ.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Среди пленных - 24 чеченца - наемники набранные и обученные в широко разрекламированном Кадыровым университете спецназа Росгвардии.
«Хорошее получилось пополнение обменного фонда пленных и источник ценной развединфомации о том, как обманывают наемников», - говорится в Telegram Геращенко.