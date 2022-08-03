ВСУ ликвидировали экс-кандидата в депутаты Госдумы РФ 5 3.08.2022, 13:21

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Денис Ларин

Оккупант прибыл в Украину из Воронежа.

ВСУ ликвидировали экс-кандидата в депутаты Госдумы РФ из Воронежа. Фото

Денис Ларин, 45-летний «доброволец» оккупационных войск РФ из Воронежа, был ликвидирован в Украине. В прошлом он был «экологическим активистом», а также кандидатом в депутаты Госдумы России.

О гибели Ларина сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. По данным росСМИ, оккупант погиб в бою под Харьковом, «выполняя боевую задачу».

В 2020 году баллотировался в депутаты городской и областной дум Воронежа, а в 2021 году был кандидатом в депутаты Госдумы РФ Думы по воронежскому Правобережному округу.

Был участником Второй чеченской войны, окончил Нижегородский институт МВД, работал в органах по борьбе с экономическими преступлениями.

«Судя по его персональной страничке соцсети в «ВК», особым интеллектом не отличался, имел четко выраженный совковый менталитет, а так же великоросско-шовинистские и антисемитские наклонности», – отметил блогер-расследователь и волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе.

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