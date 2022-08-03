Оккупанты обречены: что ждет войска РФ на правом берегу Днепра под Херсоном 3 3.08.2022, 14:13

5,972

Положение российской группировки критическое.

Положение российских оккупантов в Херсонской области критическое, вскоре ожидаются новые удары по их складам и позициям, заявили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении в Telegram СтратКома ВСУ, российские оккупанты накапливают силы и средства в Херсонской области для сдерживания контрнаступления ВСУ и подготовки наступления на Криворожском и Николаевском направлениях.

Поясняется, что формирующаяся на правом берегу Херсонщины ударная группировка РФ будут обеспечена человеческим ресурсом, но будет иметь проблемы с техникой и сопутствующими расходными материалами.

Несмотря на то, что свои склады с боеприпасами захватчики размещают либо на левом берегу Днепра, либо прямо на берегу, до позиций россиян 30-40 км, что делает их мишенью для РСЗО М142 HIMARS, уточнили в ВСУ.

Там заявили о том, что располагают сведениями о том, в каких населенных пунктах на севере и северо-востоке Херсонщины расположены склады россиян и уточнили, что у врага не осталось ни одного большого склада, который бы обеспечивал их передовые подразделения боекомплектом и ГСМ на расстоянии менее 10-15 км., а некоторые склады оккупантов вообще удалены от передовых позиций до 30 км.

«Даже с тем имеющимся количеством складов, которые сейчас расположены на правом берегу и пока не чувствовали запаха хлопка, можно говорить о том, что их количество недостаточно для обеспечения такой группы войск. После того как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу», - добавили в СтратКоме.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».