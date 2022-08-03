Ученые назвали вид сыра, который защитит здоровье костей 2 3.08.2022, 15:34

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Эффект, по-видимому, характерен только для этого вида сыра.

«Ярлсберг» относится к норвежским полутвердым сырам и производится из пастеризованного коровьего молока с использованием сычужного фермента. Он имеет характерный сладковато-пикантный сливочный вкус и крупные глазки. Предыдущие исследования показали, что этот вид сыра способен повышать уровень остеокальцина — белкового гормона, который еще называют костным белком, поскольку он связан с крепостью костей и зубов. Однако оставалось непонятным, только ли употребление «Ярлсберга» влияет на этот гормон или остальных видов сыров — тоже, пишет Naked science.

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, ученые из Медицинского центра Скьеттена (Норвегия) провели исследование, результаты которого опубликовали в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health. В работе участвовали 66 здоровых женщин: их средний возраст составил 33 года, а индекс массы тела — 24 (в пределах нормы). Часть испытуемых (отобранных случайным образом) в течение шести недель ежедневно употребляла по 57 граммов сыра «Ярлсберг», другая часть — по 50 граммов камамбера. После этого группу, питавшуюся камамбером, перевели на «Ярлсберг» еще на шесть недель.

Но почему ученые выбрали именно камамбер? Дело в том, что и в том, и в другом виде сыра — одинаковое количество жира и белка, но, в отличие от камамбера, «Ярлсберг» также богат витамином К2, известным как менахинон (МК). Этот витамин бывает нескольких видов: так называемый короткоцепочечный МК-4 содержится в продуктах животного происхождения, таких как печень, а длинноцепочечные МК-7, МК-8, МК-9 и МК-9 (4Н) образуются бактериями и присутствуют в некоторых ферментированных продуктах. В «Ярлсберге» много МК-9 и МК-9 (4Н).

По истечении шести недель участницы сдавали кровь на анализ: он показал, что ключевые биомеханические маркеры восстановления костной ткани, включая остеокальцин и витамин К2, значительно повысились у испытуемых, которые шесть недель подряд ели сыр «Ярлсберг». А вот у женщин, питавшихся камамбером, эти показатели остались неизменными, в то время как уровни других биомаркеров немного снизились. При этом уровень общего и вредного холестерина в группе, потреблявшей «Ярлсберг», тоже оказался пониженным.

На основе этого ученые сделали вывод, что ежедневное употребление всего 57 граммов «Ярлсберга» способно оказывать положительное воздействие на организм и предотвращать остеопороз. Но поскольку исследование проводили на небольшой выборке здоровых людей (к тому же только женского пола), к выводам пока стоит подходить с осторожностью.

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