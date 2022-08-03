В Беларуси сделки с криптовалютой разрешены только резидентам ПВТ

В Беларуси сделки с криптовалютой разрешены только резидентам ПВТ2
- 3.08.2022, 21:54
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Об этом сообщило МНС.
Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало разъяснения о возможности сделок в криптовалюте для индивидуальных предпринимателей.
Согласно им, возможность совершения операций с токенами, включая криптовалюты, индивидуальными предпринимателями, не являющимися резидентами ПВТ не предусмотрена. В ведомстве ссылаются на нормы Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года.
Также указывается, что по Гражданскому и Банковскому кодексам в Беларуси токены, в том числе криптовалюта, «не являются средством платежа».
«Таким образом, возможность использования токенов (включая криптовалюты) для расчетов за товары (работы, услуги) Декретом № 8 не предусмотрена», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства.