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Лукашисты панически боятся «Хартии 97»

  • 30.08.2022, 11:28
Лукашисты панически боятся «Хартии 97»

В ГУБОПиК нашли «экстремистов» на крупнейшем независимом информационном ресурсе Беларуси.

Лукашисты признали «экстремистским формированием» «группу граждан, объединенных посредством медиа-ресурсов «Хартия 97».

Такую информацию опубликовал 30 августа телеграм-канал, который связывают с ГУБОПиК.

Решение было принято Министерством внутренних дел. В приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале уточняется, что такие меры против «Хартии 97» были приняты «за организацию и координацию массовых беспорядков в 2020 году».

По состоянию на 10.44 30 августа в официальных каналах МВД пока не публиковалась информация о признании «Хартии 97» экстремистским формированием. Нет «Хартии 97» и в перечне организаций, причастных к эстремистской деятельности, который размещается на сайте ведомства.

Напомним, что самый посещаемый независимый сайт Charter97.org в Беларуси официально заблокирован с 24 января 2018 года.

Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси.

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