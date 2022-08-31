Прорыв линии фронта в Херсонской области: как ВСУ будут действовать дальше 31.08.2022, 7:57

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Командование врага сбежало на другой берег Днепра.

Несмотря на то, что оккупанты более трех месяцев строили свою оборону на Херсонщине, украинцы доказали, что знают обо всех щелях, отметил эксперт.

Одну из трех линий обороны под Херсоном, которые враги строили очень долго, ведь понимали, что наступление украинцев неизбежно, все же удалось прорвать. Это свидетельствует, что украинцы хорошо проинформированы о силах врага, их позициях, соответственно имеют конкретный план, как эти линии обороны уничтожать, отмечает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире «Единого марафона» в слоте ТСН.

Он добавил, что украинцы уничтожают оборонную технику оккупантов, а прикрытие ВСУ с воздуха получает преимущество в украинском небе. Поэтому та переброска войск оккупанта на этом направлении, которая наблюдалась в последнее время, была уже вынужденной, утверждает эксперт.

Кузан добавляет, что кроме линий обороны, которые расположены до самого побережья Днепра, также решающей является и живая сила. А типичный русский солдат не понимает, что защищает на юге Украины, так что и мотивации все меньше. «Боевой дух рассыпается», – убеждает эксперт.

В то же время он отмечает, что сейчас говорить о сроках освобождения территории не стоит. Ведь украинское командование реализует давно утвержденный план, который базируется на том, чтобы максимально не потерять украинских военных. «Мы отрезаем оккупанта от их логистических маршрутов. План перемола оккупанта воплощается», — убеждает Кузан.

Командование врага сбежало на другой берег Днепра и эксперт советует российским солдатам брать пример с него.

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