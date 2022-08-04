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Украинские морпехи захватили в плен 11 оккупантов и заняли вражеские позиции

  • 4.08.2022, 10:58
Украинские морпехи захватили в плен 11 оккупантов и заняли вражеские позиции
иллюстрационное фото

Стали известны детали успешной операции на Херсонском направлении.

Украинские морские пехотинцы провели успешную наступательную операцию в Херсонском направлении. Воины закрепились на вражеских позициях и приняли 11 пленных.

Попавшие в плен оккупанты поведали украинским защитникам немало интересного. Об этом рассказали на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

«На днях в ходе проведенной успешной наступательной операции на Херсонском направлении морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в сотрудничестве с 35 отдельной бригадой морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского взяли 11 пленных», - отметили в бригаде.

Позиции, которые еще недавно занимали оккупанты - под контролем украинских воинов.

«На «денацифицированных» позициях морские пехотинцы уже крепко держат фронт и уверенно проводят демилитаризацию оккупантов», - отметили морпехи.

От пленных защитники Украины узнали, что в оккупационной армии очень плохая ситуация с морально-психологическим состоянием. Оккупанты, в частности, из принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО, отказываются идти в бой уже ротами или батальонами. Командиры этого уровня просто сбегают с позиций, не желая погибать из-за амбиций Кремля.

«По предварительной информации руководящий состав рашистов уровня батальон-рота отказываются вести боевые действия и покидают свои позиции. Большинство пленных – «мобилизированные» ОРДЛО, которых принудительно забирали с места работы, угрожая уголовной ответственностью», - рассказали в 36 ОБМП.

Морпехи также рассказали, что всем пленникам была оказана первая медицинская помощь. Они были переданы компетентным органам для дальнейшей работы.

Этим захватчикам, убеждены морпехи, очень повезло, что они попали в плен, ведь альтернативой для них была бессмысленная смерть от украинского оружия.

Морпехи также выложили фотографии документов пленных оккупантов.

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