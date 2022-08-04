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«От батальона ничего не осталось»: пленный майор РФ рассказал о повальном дезертирстве оккупантов

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  • 4.08.2022, 11:14
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«От батальона ничего не осталось»: пленный майор РФ рассказал о повальном дезертирстве оккупантов

Бойцы ВСУ опубликовали видео допроса.

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен майора Павла Грузева, который проходил службу в составе 7-й военной базы армии России, базирующейся на территории оккупированной Абхазии.

В Сети уже опубликовано виде допроса офицера РФ, который попал в плен в Херсонской области.

Грузев рассказал, что солдаты отказываются воевать и требуют возвращения домой, однако командование войск РФ удерживает их на фронте.

При этом пленный майор также сообщил о катастрофических потерях армии оккупантов РФ в Украине, а также о тотальном дезертирстве солдат РФ.

Он также добавил, что войска РФ занимаются массовым мародерством и грабежом на оккупированной территории.

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