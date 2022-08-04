На Луганщине партизаны расстреляли авто с «гауляйтером» и его замом

На Луганщине партизаны расстреляли авто с «гауляйтером» и его замом5
- 4.08.2022, 15:30
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Оба коллаборанта ранены.
В захваченном РФ Беловодске Луганской области расстреляли автомобиль, в котором находился назначенный оккупантами «мэр» города.
О силовой акции украинских партизан рассказал в Telegram глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его данным, в результате «мэр» Беловодска и его «заместитель» получили ранения.
«В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые «мэр» и его «заместитель». Оба ранены. Партизаны!», - говорится в сообщении.