закрыть
4 августа 2022, четверг, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Луганщине партизаны расстреляли авто с «гауляйтером» и его замом

5
  • 4.08.2022, 15:30
  • 5,964
На Луганщине партизаны расстреляли авто с «гауляйтером» и его замом

Оба коллаборанта ранены.

В захваченном РФ Беловодске Луганской области расстреляли автомобиль, в котором находился назначенный оккупантами «мэр» города.

О силовой акции украинских партизан рассказал в Telegram глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его данным, в результате «мэр» Беловодска и его «заместитель» получили ранения.

«В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые «мэр» и его «заместитель». Оба ранены. Партизаны!», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара