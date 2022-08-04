Террорист Гиркин признал мощь HIMARS 7 4.08.2022, 17:56

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Российские РСЗО «не стоят и мизинца» американских аналогов.

Бывший главарь террористов так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) расхвалил работу реактивных систем залпового огня HIMARS, которые украинским Вооруженным силам предоставили США, пишет «Главред».

Он уже открыто восхищается работой украинских военных, а о российских РСЗО вспоминает, лишь грустно опустив голову. Соответствующее видео, на котором террорист Гиркин открытым текстом признает мощность HIMARS, появилось в сети.

При этом террорист говорит, что он знает людей, которые побывали в зоне поражения этого оружия, и утверждает, что они уже ничего не смогут рассказать.

«Некоторые мои товарищи уже побывали вблизи мест поражения... А те, кто побывал в области поражения, те уже, к сожалению, ничего не могут рассказать, те, кто непосредственно оказался накрытым. Это очень серьезное оружие, и не надо к нему относиться легкомысленно», – сказал бывший главарь террористов «ДНР».

При этом он открыто признает, что российские РСЗО «не стоят и мизинца» упомянутой американской ракетной системы.

«Это современное оружие, и по своим параметрам оно действительно превосходит, прежде всего по точности попадания и кучности, наши РСЗО типа «Смерч», «Ураган» и другие. А «Град» – это вообще ничего по сравнению с HIMARS», – отмечает Гиркин.

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