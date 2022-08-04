Газохранилища Польши заполнены на 100% 4.08.2022, 18:45

Варшаве уже удалось полностью отказаться от российского газа.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в четверг заявила, что польские газохранилища полностью заполнены.

Об этом сообщает «Польское радио».

Свое заявление Москва сделала, представляя в Сенате информацию об энергетической безопасности Польши. Министр отметила, что государство годами инвестирует в диверсификацию поставок газа и является исключением на фоне остальной Европы.

«На сегодняшний день у нас заполнены даже более чем на 100% газохранилища. Нам ничего не угрожает, если мы говорим о топливе. У нас диверсифицированная газовая инфраструктура. Также у нас полностью диверсифицированная структура поставки газа. Это исключение на фоне других стран Европейского Союза. Это подтверждает Международное энергетическое агентство», – сказала Москва.

Она подчеркнула, что Польше уже удалось полностью отказаться от российского газа, высоко оцененного партнерами из ЕС. Она добавила, что западные партнеры также соглашаются с тем, что Варшава прав, говоря об использовании Москвой энергетических ресурсов как инструмента влияния.

Как сообщалось, Европейская комиссия заявила, что страны-члены ЕС должны сократить потребление газа на 15% с августа по март. Поначалу цель будет добровольной, но станет обязательной, если Еврокомиссия объявит чрезвычайную ситуацию. Отдельные страны ЕС выразили оппозицию плану Еврокомиссии.

В то же время Европейский Союз планирует увеличить поставки газа из Нигерии, готовясь к возможным сокращениям поставок из России.

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