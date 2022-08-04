Россия вывезет из Беларуси 12 тысяч тонн боеприпасов

Россия вывезет из Беларуси 12 тысяч тонн боеприпасов3
- 4.08.2022, 18:51
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Украина видит в этом два плюса и один минус.
До конца августа Россия собирается вывезти из Беларуси 12 тысяч тонн боеприпасов, сообщает Управление стратегический коммуникации ВСУ.
Боеприпасы вывозятся в 1061-й Центр материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ.
Украинская сторона видит в таком решении России два плюса и один минус.
Положительный момент заключается в том, что у России проблемы с доставкой нужного количества боеприпасов в зону боевых действий. Также это означает, что белорусская армия не будет вторгаться в Украину, считает украинская сторона.
«Негативный момент, конечно же, в том, что острого и безвозвратного дефицита в накоплении боеприпасов в РОВ [российских оккупационных войсках] пока не будет», – заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.