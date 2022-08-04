Цены на нефть упали до полугодового минимума 4.08.2022, 18:55

1,170

Запасы нефти в США значительно выросли.

Пока ЕС и «Газпром» спорят насчет возврата турбины для «Северного потока» и поставок газа, на рынке нефти цены опустились до полугодового минимума. Фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,8% до 95,99 доллара за баррель, а нефть WTI опустилась на 0,4% до 90,23 доллара.

Накануне оба бенчмарка упали до самых низких уровней с 24 февраля. Сегодня фьючерсы на WTI достигли самого низкого уровня с середины февраля, пишет Reuters.

Давление на рынок оказывают опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос, пишет Trading Economics.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре — лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».