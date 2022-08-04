В Беларусь прибыл странный самолет РФ 2 4.08.2022, 20:05

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Что известно.

Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.

В сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Потом отправился в Беларусь.

В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА расследователи предположили, что именно в указанном самолете перевозили дроны.

Позже в Telegram Минобороны Беларуси подтвердили прибытие Ил-76. Указывается, что представители Генштаба страны встречали «хлебом и солью» российских военных, наемников из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д. Бойцы якобы примут участие в конкурсе «Уверенный прием».

Вместе с фото военных Минобороны Беларуси выложило кадры самого груза.

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