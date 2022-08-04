закрыть
4 августа 2022, четверг, 20:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь прибыл странный самолет РФ

2
  • 4.08.2022, 20:05
  • 3,370
В Беларусь прибыл странный самолет РФ

Что известно.

Минобороны Беларуси показало прибытие российского военно-транспортного самолета на аэродром в Мачулищах, на котором, по мнению OSINT-исследователей, перевозили иранские ударные дроны.

В сети изучили маршрут Ил-76. Российский самолет, по открытым данным, вылетел из Ирана в Москву с остановкой в Армении. Потом отправился в Беларусь.

В контексте недавних заявлений о передаче Тегераном РФ боевых БПЛА расследователи предположили, что именно в указанном самолете перевозили дроны.

Позже в Telegram Минобороны Беларуси подтвердили прибытие Ил-76. Указывается, что представители Генштаба страны встречали «хлебом и солью» российских военных, наемников из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д. Бойцы якобы примут участие в конкурсе «Уверенный прием».

Вместе с фото военных Минобороны Беларуси выложило кадры самого груза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара