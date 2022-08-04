Газовая война с Европой обрушила доходы бюджета РФ 4.08.2022, 21:06

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«Газпром» потерял треть добычи газа и 58% экспорта.

Газовая война с Европой, которая получает минимальные с конца 1970х объемы российского газа, ударила по доходам федерального бюджета, который после начала войны все больше и больше полагается на сырьевую ренту.

По итогам июля объем нефтегазовых поступлений в казну рухнул на 23% в годовом выражении, следует из оперативной статистики Минфина РФ.

В общей сложности правительству удалось собрать 770,5 млрд рублей с компаний, добывающих и экспортирующих углеводороды, против 994 млрд рублей в июле-2021. По сравнению с планом бюджет недополучил 74,5 млрд рублей, признал Минфин.

Сборы с нефтяных компаний увеличились на 13% год к году: 684,4 млрд рублей получила казна за счет налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. Однако газовая часть бюджета начала стремительно сдуваться: сборы НПДИ просели на 27% за месяц и оказались на 10% меньше, чем год назад — 39,9 млрд рублей.

Поток экспортных пошлин по сравнению с июнем схлопнулся почти вчетверо, а в годовом выражении — на 31%. По итогам месяца лишь 57,3 млрд рублей получило государство от продажи газа за рубеж — минимальную сумму с кризиса пандемии. Для сравнения: в июне это было 217,4 млрд рублей, в мае — 199 млрд рублей, в апреле — 234 млрд рублей.

Отключив газ 12 европейским странам и объявив форс-мажор оставшимся клиентам в ЕС, «Газпром» потерял треть добычи газа и 58% экспорта, прокачав за рубеж в июле лишь 6,4 млрд кубометров.

Подобного обвала российская газовая промышленность еще не видела ни разу за три десятилетия современной истории. Но это не пугает президента Владимира Путина, который, как утверждают источники Bloomberg, намерен морить Европу газовым голодом вплоть до отмены санкций. По их словам «Газпрому» дано поручение просчитать сценарии отключения газа до 2023 года.

Снижение мощности «Северного потока» до 20% заставляет нервничать чиновников в Германии, которая годами полагалась на дешевый российский газ и которой теперь грозят остановка промышленности и снижение температуры в домах.

Но зависимость России по газу от Европы на деле больше: 83% экспортных поставок «Газпрома» уходят в Евросоюз. При этом ЕС покупает лишь 35% газа в России, отмечают экономисты Йельского университета.

Полная потеря европейского рынка лишит бюджет суммы примерно в триллион рублей ежегодно. А развернуть газовые потоки в Китай быстро невозможно: система трубопроводов, которая строилась с советских времен, чтобы качать газ с гигантских месторождений Ямала, ведет только в Европу и не имеет ответвлений на Азию.

Теряя доходы, бюджет вынужден наращивать расходы — на внеплановую индексацию пенсий и поддержку госпредприятий. По итогам года Минфин прогнозирует дефицит в 1,6 триллиона рублей, который сохранится в 2023-25 гг и составит еще 4,4 триллиона.

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