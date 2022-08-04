Подавляющее большинство немцев выступают за энергетическую независимость от РФ 4.08.2022, 21:37

Опрос.

Большинство жителей Германии — 71 процент — считает, что их страна должна стать энергетически независимой от России, и только 24 процента придерживаются обратного мнения. Таков один из результатов свежего социологического опроса Deutschlandtrend, опубликованного в четверг, 4 августа, передает DW.

Больше всего за энергонезависимость от РФ ратуют сторонники немецкой партии «зеленых» - 95 процентов. Среди избирателей СДПГ эта доля составляет 81 процент, в стане приверженцев ХДС/ХСС - 75 процентов, у сторонников СвДП - 73 процента. Только у голосующих за правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии» баланс другой: лишь 32 процента из них считает достижение энергетической независимости от России правильной целью, в то время как 64 процента уверены в обратном.

На западе Германии энергетическую независимость от РФ поддерживает заметно больший процент населения, чем на востоке страны - 76 процентов против 54. Но в целом по стране сторонники этой меры в уверенном большинстве, подчеркивают социологи.

«Достаточно» оружия для Украины, «мало» санкций против РФ

Согласно результатам того же опроса, 39 процентов немцев считают оправданным нынешний объем поставок оружия ФРГ Украине. В июне такое мнение встречалось на 3 процентных пункта чаще. При этом 32 процента опрошенных (+9 п.п, по сравнению с июнем) полагают, что поставки Киеву вооружений зашли слишком далеко, и только 23 процента (-6 п.п.) заявили, что их можно было бы увеличить.

Что касается санкций, введенных против РФ, то их до сих пор считают недостаточными 37% немцев, хотя эта доля и снижается - в июне был 41 процент. 34 процента думают, что санкций сейчас столько, сколько нужно (сторонников такой точки зрения стало меньше на 3 п.п.), и 21 процент жителей ФРГ уверены, что санкционная война зашла уже слишком далеко (+6 процентных пунктов).

Таким образом, после пяти месяцев войны России против Украины немцы несколько охладели к идее поддержки последней. Однако большинство из них все еще остаются приверженными ей, отмечают социологи.

Социологическое исследование Deutschlandtrend проводилось институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD, с 1 по 3 августа. Всего было опрошено 1313 человек, в том числе, 858 по телефону и 455 - в онлайн-формате.

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