Военный эксперт: Беларусь превратилась в ресурсную базу для подпитки ВС РФ

Военный эксперт: Беларусь превратилась в ресурсную базу для подпитки ВС РФ2
- 4.08.2022, 23:01
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Россияне массово опустошают склады с боеприпасами в Беларуси.
Российские оккупанты массово опустошают склады с боеприпасами в Беларуси. Оружие вывозят согласно договоренностям стран до 1061-го ЦМТЗ Южного военного округа. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко.
Оккупанты планируют вывезти до конца августа 12 тыс. тонн боеприпасов. Можно предположить, что РФ имеет серьезные проблемы с логистикой, по своевременной доставке вооружения в нужном количестве на фронт. Эксперт отмечает, что это не единственный факт вывоза техники и боеприпасов со складов белорусской армии.
«А будет ли такое действо происходить в стране, которая готовится к вторжению в соседнюю страну? То есть, это еще один повод сомневаться во вторжении в Украину белорусской армии, которая в нынешних условиях уже превратилась еще и в ресурсную базу для подпитки ВС РФ», – пишет Александр Коваленко.