Российский корабль возле Крыма окутали клубы черного дыма 21 5.08.2022, 7:38

24,214

Эксперты говорят о попадании украинской ракеты по фрегату «Василий Быков».

В Черном море вблизи оккупированного Россией Севастополя зафиксировали странное поведение российского военного корабля.

В четверг, 4 августа, российский военный корабль вблизи оккупированного Севастополя вдруг начал выпускать дымовые приманки, после чего обернулся клубами черного дыма.

Об этом сообщил в Twitter военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT, обнародовав соответствующие фото.

***BREAKING***



Videos of another important naval action(s) off Crimea today.



Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).



Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on



Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO — H I Sutton (@CovertShores) August 4, 2022

Эксперт предположил, что маскировка российского корабля с помощью дымовых приманок не помогла ему спастись от попадания украинской ракеты. Мол, именно поэтому его окутали клубы черного дыма. Однако окончательной ясности на этот счет нет.

По его словам, на фото запечатлен патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков». Корабли этого типа могут иметь на вооружении 8 крылатых ракет «Калибр».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».