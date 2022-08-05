Путин блефует 1 Герман Обухов

5.08.2022, 11:19

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Герман Обухов

У России появились проблемы с «ядерным пеплом».

Пентагон устал смеяться, когда слышит о российских угрозах ядерным оружием. Оно вроде как есть, но только для шантажа. Сегодня Россия имеет не более ста исправных стратегических ракет на твердом топливе и около полусотни на жидком. Даже британцам смешно, когда их начинают пугать «ядерным пеплом». Их ядерный арсенал гораздо более боеспособный, чем в России.

Ядерные «мощи» России на данный момент зависят от 48 советских ракет Сатана 1. Российская пропаганда рассказывает всем сказки о Сатане 2, однако не говорит о том, что для производства Сатаны 2 им нужны спецстали шведской компании Sandvik, навсегда ушедшей из России после введения санкций. Так что лет через 20 у россиян возможно появятся Сатана 2, хотя не факт.

Проблемы с Сатаной 1 стали весьма серьезными после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Старые советские Р-36-Сатана-1 и новые российские РС-28, относятся к особому классу: ракеты с несколькими боеголовками и параллельными траекториями. Они запускаются из Центральной Сибири под Омском или на границе с Казахстаном под Оренбургом после чего должны пересечь Карелию вдоль границы России с Финляндией. Чтобы вывести их на эту траекторию, нужна массивная ракета более 200 тонн. При нынешнем состоянии техники это возможно только при использовании ракетных двигателей на жидком топливе. Эти МБР имеют меньшее начальное ускорение, в отличие от ракет на твердом топливе. Из-за этого фактора подъем на траекторию с работающим двигателем занимает гораздо больше времени. Именно поэтому пусковые шахты Сатаны находятся в Сибири или на границе с Казахстаном, чтобы успеть подняться с российской территории.

На этом длительном начальном этапе Сатана-1 легко обнаруживается американскими спутниками SBIR (космическая инфракрасная система разведки и раннего предупреждения старта МБР). Они перехватываются системами ПРО НАТО, расположенными за Полярным кругом. Однако ранее у НАТО не было возможности разместить такие комплексы у западной арктической границы России: Финляндия и Швеция были нейтральными странами. После вступления Финляндии в НАТО противодействие Сатане 1 сильно упрощается. У России есть еще 270 «штатных» стратегических ракеты на твердом топливе: «Тополь» (СС-25) и более современные «Тополь-М» и «Ярс». Добрая половина их них не боеспособна. Срок службы этих ракет до 20 лет. После этого в топливной массе появляются трещины и возникает опасность взрыва в полете.

45 советских ракет «Тополь», произведенных в 1985-1992 годах, должны быть сняты с дежурства еще в 2011 году. Что касается российских ракет новой модификации «Тополь-М», находящихся на вооружении с 2000 года, то их начинку следует заменить на три четверти. Половина мобильных ракет в количестве 126 «Тополь-М» и «Ярс» должны были быть заменены в 2006 году. Из-за вибраций это мобильное вооружение изнашивается гораздо быстрее, чем аналогичные ракеты, хранящиеся в шахтах. Перспективы что-то сделать в этой сфере весьма проблематичны, так как более 50 необходимых компонентов для производства твердого топлива не производятся в России. В связи с санкциями и эмбарго на поставки стратегического сырья эта проблема не решается никак. К тому же пожар на Димитриевском химическом заводе в Горьком 21 апреля, где производилось твердое топливо для ракет, внес большие коррективы в планы МО РФ. Кто этот пожар устроил? - ФСБ так и не нашло.

В России также есть тактические ракеты с ЯО, но их применение даже против Украины самоубийственно последствиями для самой РФ. Есть восемь АПЛ специального назначения с баллистическими ракетами, имеющими ядерные боеголовки. Все они будут потоплены, как только первая МБР вылетит из шахты АПЛ. Есть стратегическая авиация с ТУ-160 и ТУ-95МС, несущими крылатые ракеты и ЯО. Ни один из этих самолетов даже не взлетит, когда запахнет «жареным». Однако россияне продолжают верить, что «мы всех в радиоактивный пепел», хотя их царек оказывается треплом.

Герман Обухов, «Обозреватель»

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