«Мы этих дураков из «ДНР» пустили как мясо» 5.08.2022, 13:59

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Как российские офицеры относятся к мобилизованным в оккупированных районах Украины.

В интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону военнослужащий Вооруженных сил Украины, командир 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковник Виктор Сикоза рассказал, как российские офицеры относятся к бойцам, мобилизованным в оккупированных районах Украины.

«В одном из населенных пунктов мы взяли в плен восьмерых человек. [Среди них были] один русский офицер из подбитого БМП, механик-водитель и наводчик. То есть это личный состав, который целенаправленно учился управлять этой техникой, которая стоит десятки тысяч долларов. Самое поразительное, что меня убило, что вся пехота – это мобилизованные либо кадровые военные из «Донецкой народной республики». Я говорю [офицеру]: «А в чем смысл? Как вы действуете?» Говорит: «Да мы этих дураков пустили как мясо. Они выбежали, вы по ним начали стрелять – и мы уже определяли, откуда огонь по ним ведется. И уже потом точечно работали по вам». Вот что можно говорить. Привет «ДНР». «Дураков этих» – вот кем их считают те же самые русские, "братские", солдаты и офицеры», – рассказал полковник.

В целом, по его мнению, российская армия подготовлена слабо, обучена по старым советским шаблонам.

«[Армия] подготовлена по книжке. Ни шагу влево, ни шагу вправо. Я так понимаю, что мыслить нестандартно русских офицеров не учили. Вот как книжка пишет, они так и действуют. Это, в принципе, и хорошо: можно всегда прочитать, какие следующие действия будут, где они будут разворачиваться. И там уже можно их хорошо и приятно встречать огнем артиллерии», – подчеркнул Сикоза.

Он отметил, что российскую армию отличает безразличное отношение к личномусоставу и гигиене.

«Мое мнение как офицера, [российские солдаты] это грязные, неухоженные, вонючие дураки, которые просто пришли на нашу землю. Грубо говоря, когда командному составу плевать на своих подчиненных», – отметил Сикоза.

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