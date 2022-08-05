В Новой Каховке раздался мощный взрыв: в воздух взлетел склад боеприпасов РФ

В Новой Каховке раздался мощный взрыв: в воздух взлетел склад боеприпасов РФ3
- 5.08.2022, 14:34
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Объект уничтожен в результате прямого попадания.
В пятницу, 5 августа, в Новой Каховке Херсонской области раздался мощный взрыв. В воздух взлетел очередной российский склад с боеприпасами.
Об этом сообщает «СтратКом ВСУ».
«Прямое попадание в очередной состав «гуманитарки». Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами. Идут постоянные шмоны и проверки местных», - говорится в сообщении.
Как добавляют в «СтратКоме», оккупанты панически ищут предоставляющих информацию, хотя эти поиски не дают никаких результатов.