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В Новой Каховке раздался мощный взрыв: в воздух взлетел склад боеприпасов РФ

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  • 5.08.2022, 14:34
  • 6,840
В Новой Каховке раздался мощный взрыв: в воздух взлетел склад боеприпасов РФ

Объект уничтожен в результате прямого попадания.

В пятницу, 5 августа, в Новой Каховке Херсонской области раздался мощный взрыв. В воздух взлетел очередной российский склад с боеприпасами.

Об этом сообщает «СтратКом ВСУ».

«Прямое попадание в очередной состав «гуманитарки». Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами. Идут постоянные шмоны и проверки местных», - говорится в сообщении.

Как добавляют в «СтратКоме», оккупанты панически ищут предоставляющих информацию, хотя эти поиски не дают никаких результатов.

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