Украинские воины держат под огневым контролем все переправы оккупантов на Херсонщине

Украинские воины держат под огневым контролем все переправы оккупантов на Херсонщине1
- 5.08.2022, 19:41
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Попытки захватчиков обустроить альтернативные переправы также тщательно отслеживаются.
Российские оккупанты пытаются отремонтировать поврежденный Антоновский мост в Херсоне и сооружают альтернативные переправы. Однако украинские воины держат их всех под огневым контролем.
Об этом во время телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центру Сил обороны Украины «Пивдень» Наталья Гуменюк.
Она подчеркнула, что сейчас Вооруженные Силы Украины имеют необходимое оружие для поражения таких целей.
«Их попытки (отремонтировать Антоновский мост - прим.) понятны, потому что они хоть что-то и должны делать, чтобы хотя бы успокоить свои нервы. Они пытаются навести понтонные переправы, но и эти объекты также попадают под огневой контроль, потому что мы имеем такое оружие, которое позволяет попадать в выбранную цель», — заявила Гуменюк.
По ее словам, ВСУ могут не повреждая инфраструктуру разрушить планы оккупантов.