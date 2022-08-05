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Украинская авиация нанесла массированный удар по россиянам на юге

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  • 5.08.2022, 23:02
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Украинская авиация нанесла массированный удар по россиянам на юге

Удары наносили 8-10 самолетов.

Украинская боевая авиация сегодня нанесла самый массированный удар по россиянам в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«В Херсонской области замечательные вещи произошли сегодня. Наша авиация по плотности ударов показала что-то, чего мы не видели за всю войну. Наверное, 8-10 самолетов в одном налете было за раз, и не один налет был», — отметил он.

По его словам, это говорит о том, что-либо российское ПВО уже не работает на Херсонскую область, либо ее возможности стали ограниченными после украинских ударов.

«Такого массированного налета я не припомню за всю историю этой войны с нашей стороны. Так нахально 4-5 парами несколько раз за сутки, днем… Если такое продлится еще несколько дней, там поплохеет очень сильно российской группировке», — подчеркнул Арестович.

По его словам, по неподтвержденной информации, самолеты могли заходить на левобережную часть Херсонской области. Кроме того, украинские силы работали сегодня в районе Берислава и Новой Каховки.

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