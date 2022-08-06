Белорусам предлагают со скидкой 80% купить казарму и пороховой погреб из состава Брестской крепости 1 6.08.2022, 18:10

Договор аренды можно заключить на 50 лет.

Брестский городской центр по управлению недвижимостью сообщил об электронных торгах по оборонительной казарме и пороховому погребу. Они входят в состав «фортификационных построек» Брестской крепости, пишет «Вечерний Брест».

Оборонительная казарма «А-Б», расположенная по ул. Писателя Смирнова, 151А, представляет собой одноэтажное здание 1912 года постройки площадью 426,5 кв. м. Начальная цена предмета аукциона — 51 751,04 рубля. Размер задатка — 10 000 рублей.

Потенциальным покупателям нужно знать про «наличие определенных ограничений прав на недвижимое имущество, установленных в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия».

Еще один лот — пороховой погреб «Ж-З» по адресу пер. Учительский, 34А. Это исторический памятник 1912 года постройки общей площадью 205,1 кв.м. с аналогичными ограничениями. Начальная цена торгов — 24 255,70 рубля. Размер задатка — 4500 рублей.

Как сказано на официальном сайте Брестского облисполкома, цена на казарму и погреб снижена на 80%. Это будут повторные электронные торги.

Аукцион с правом заключения договора аренды на 50 лет пройдет 6 сентября.

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