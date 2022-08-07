Взрыв на железной дороге: в Брестской области активизировались рельсовые партизаны 6 7.08.2022, 11:07

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Лукашисты в панике ищут «диверсантов» среди местного населения.

В белорусском Янове ищут «диверсантов» на железной дороге. На этот раз из-за предполагаемой «диверсии» на железной дороге проверяют колхозников, ходят по барам и заправкам, сообщают правозащитники «Весны».

«В городе Яново и районе снова неспокойно: милиция и ОМОН уже несколько дней делают массовые «визиты» к гражданам. Повод — предполагаемый взрыв на железной дороге где-то в Брестской области», — говорится в сообщении.

Поскольку возле места диверсии нашли канистры с крашеным топливом, которое используют в колхозах, то силовики прошлись по заправкам, где «ложили лицом в пол».

Потом правоохранители пошли по колхозам и колхозникам. Последнее известное место, где силовики проявили активность — это разгон народа из ивановского бара «Мед». Произошло это в ночь с 5 на 6 августа. В два часа ночи, когда бар должен был закрываться, туда приехал ОМОН.

Присутствующим приказали разойтись, тех, кто не согласился, задержали. Известно, что определенная часть пошла продолжать отдыхать на заправку. Тогда омоновцы приехали и туда, произошли еще задержания и составлены протоколы.

Отмечают, что кроме местных милиционеров участие в задержаниях принимают минские силовики.

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