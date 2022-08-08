Войска РФ заявили о готовности подорвать Запорожскую АЭС 48 8.08.2022, 14:34

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Сейчас станция в Энергоатоме заминирована.

Российские захватчики открыто угрожают миру ядерным терроризмом, утверждая, что готовы подорвать заминированную Запорожскую АЭС в случае своего отступления, заявили в Энергоатоме.

В своем Telegram-канале в понедельник, 8 августа, компания привела слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-майора Валерия Васильева, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, пишет «Новое время».

Он заявил, что «здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня».

«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью!» — цитирует Энергоатом обращение Васильева к своим солдатам.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что оккупанты действительно заминировали ядерный объект, напоминает Энергоатом.

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