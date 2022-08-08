Чтобы не стоять в очередях на границе, белорусы пошли на хитрость 3 8.08.2022, 16:01

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Теперь в пункте пропуска образовались длинные велоочереди.

Длинная очередь из велосипедистов выстроилась в пункте пропуска «Бенякони — Шальчининкай» на белорусско-литовской границе. Видео «велоколейки» с белорусской стороны опубликовал 7 августа портал Pogranec.by.

«Как мы уже ранее писали о том, что с помощью двухколесного друга можно быстрее пересечь границу, в подтверждение данного факта нам было прислано вот такое видео. Оно было снято на белорусско-литовской границе на днях в пункте пропуска «Бенякони» — «Шальчининкай». Как можно видеть, очередь из любителей покатушек выстроилась на пограничном переходе. Скорее всего это туристы», — написал автор заметки.

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