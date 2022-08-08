Россия закрыла доступ инспекторам из США на свои ядерные объекты 5 8.08.2022, 22:53

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В чем причина.

Россия разразилась очередным «решительным» решением — страна-агрессор приостановила инспекцию своих ядерных объектов специалистами из США. Это было предусмотрено Договором о сокращении наступательных вооружений между странами, сообщает официальный сайт МИД России.

Известно, что сегодня Россия сообщила американцам о закрытии доступа к инспекции ядерных объектов. В МИД объяснили такое решение тем, что Вашингтон хочет перезапуска инспекционной деятельности, на условиях, которые якобы «создают для Соединенных Штатов преимущества и не учитывают реалии».

«Они (новые условия США - ред.) фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», — рассказали в МИД РФ.

В ведомстве пожаловались, что из-за санкций США «самолеты России не могут доставить инспекторов на территорию США, поскольку для них закрыто воздушное пространство». В ведомстве страны-агрессора добавили, что аналогичных ограничений в сторону американских инспекторов не утверждали.

Известно, что Россия и США еще в январе 2022 года продлили действие Договора о сокращении наступательных вооружений между странами до 2026 года. Документ предусматривает взаимный контроль над постепенным уменьшением количества ядерного оружия в арсенале стран.

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