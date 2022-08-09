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В Крыму раздаются взрывы со стороны российской авиабазы

  • 9.08.2022, 16:25
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В Крыму раздаются взрывы со стороны российской авиабазы

Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов.

В оккупированном Крыму раздаются громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов.

Сообщается, что прямо сейчас в стороне Новофедоровке что-то горит и взрывается. В сети распространяется видео с густым дымом. Других деталей пока нет.

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