В Крыму раздаются взрывы со стороны российской авиабазы
- 9.08.2022, 16:25
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Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов.
В оккупированном Крыму раздаются громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Очевидцы сообщают, что слышали не менее семи ударов.
Сообщается, что прямо сейчас в стороне Новофедоровке что-то горит и взрывается. В сети распространяется видео с густым дымом. Других деталей пока нет.