«БелДжи» не сможет выполнить производственные планы из-за проблем с поставками 1 9.08.2022, 16:40

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На уговоры китайских партнеров ушло много времени.

Завод «БелДжи» не сможет выполнить производственные планы и повторить уровень выпуска прошлого года из-за проблем с поставками, связанными с санкциями. Об этом рассказал по итогам сегодняшнего совещания министр промышленности Петр Пархомчик.

«Есть определенные вопросы у компании Geely. У нее большие активы находятся в Европе и Америке. Как ни странно, но в этом автомобиле очень много комплектующих, которые поставляются из европейских стран. То есть международная кооперация в производстве автомобилей Geely имеет место. Поэтому, естественно, есть определенное давление с европейских стран, с Америки для того, чтобы данные комплекты, или данные комплектующие не поставлялись в Российскую Федерацию и в Республику Беларусь», — сказал он.

Министр отметил, что переговоры шли сложно, удалось достичь договоренности о возобновлении поставок машинокомплектов, однако слишком много времени потребовалось, чтобы убедить китайских партнеров в необходимости продолжить поставки.

В этом году продажи марки Geely в России сократились на 17% до 9812 автомобилей. В Беларуси марка стала второй на рынке по итогам января-июля. Было продано 2008 автомобилей. В июле Geely стала лидером рынка с 290 проданными машинами.

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