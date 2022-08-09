Азаренко сыграет в благотворительном матче на US Open: средства пойдут на помощь Украине

Азаренко сыграет в благотворительном матче на US Open: средства пойдут на помощь Украине14
- 9.08.2022, 22:15
- 5,594
Белорусская теннисистка определилась с позицией?
Белоруска Виктория Азаренко примет участие в благотворительном выставочном матче перед US Open, в рамках которого будут собирать средства на помощь Украине.
«Мы быстро получили ответ от Азаренко. Она сказала: «Это выбор игрока, и я хочу сыграть», — рассказала директор турнира Стэйси Алластер.
Азаренко при этом отказала журналистам New York Times в интервью по поводу своего участия в мероприятии, сообщает express.co.uk.
Благотворительное мероприятие состоится 24 августа, в День независимости Украины.
US Open-2022 пройдет с 29 августа по 10 сентября.