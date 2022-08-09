Азаренко сыграет в благотворительном матче на US Open: средства пойдут на помощь Украине 14 9.08.2022, 22:15

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка определилась с позицией?

Белоруска Виктория Азаренко примет участие в благотворительном выставочном матче перед US Open, в рамках которого будут собирать средства на помощь Украине.

«Мы быстро получили ответ от Азаренко. Она сказала: «Это выбор игрока, и я хочу сыграть», — рассказала директор турнира Стэйси Алластер.

Азаренко при этом отказала журналистам New York Times в интервью по поводу своего участия в мероприятии, сообщает express.co.uk.

Благотворительное мероприятие состоится 24 августа, в День независимости Украины.

US Open-2022 пройдет с 29 августа по 10 сентября.

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